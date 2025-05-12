Zelenski: 15 Mayıs’ta İstanbul’da Putin’i Bekliyorum!

UZUN SÜREN SAVAŞA YENİ BİR DAKİKA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme önerisinde bulundu. Zelenski’nin “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i şahsen bekleyeceğim” ifadeleri, küresel medya organlarında büyük yankı buldu. Üç yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta çarpıcı bir adım olabilecek bu öneri, uluslararası toplumun dikkatlerini Türkiye’ye çekti. Ancak Zelenski, görüşmeler öncesinde tam ve kalıcı bir ateşkes şartını öne sürdü.

ATEŞKES TALEBİ: DİPLOMASİ İÇİN TEMEL ŞART

Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz,” diyerek Rusya’ya açık bir çağrı yaptı. Ukraynalı yetkililer, Zelenski’nin Rusya’nın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda da 15 Mayıs’ta Türkiye’de olacağını vurguladı. Bu açıklama, Zelenski’nin diplomasiye yatkınlığını ve ateşkes olmadan müzakere masasına oturmayı düşünmediğini net şekilde ortaya koydu. Zelenski, “Daha fazla ölümün anlamı yok,” diyerek savaşın bitmesi konusundaki kararlılığını tekrar vurguladı.

DÜNYADA MANŞETLER: ZELENSKİ, PUTİN’İ TÜRKİYE’DE BEKLİYOR

Zelenski’nin bu çağrısı, dünya basınında önemli bir gündem oluşturdu. Axios (ABD), “Zelenski, potansiyel görüşmeler için Türkiye’ye gidiyor,” başlığıyla haberi paylaştı ve Ukraynalı bir yetkilinin “Zelenski, ateşkes olmasa bile Türkiye’de olacak” sözlerine yer verdi. The New York Times, Zelenski’nin ateşkes vurgusunu ön plana çıkardı ve sosyal medya paylaşımını aktardı. BBC (İngiltere), “Zelenski, Putin ile şahsen görüşmeye hazır,” derken, The Independent, “Zelenski, barış için Putin’i İstanbul’da bekliyor,” başlığını kullandı. Asya’dan The Straits Times (Singapur), Zelenski’nin bu adımı ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisiyle attığını belirtti. The Kyiv Independent (Ukrayna), “Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır,” şeklinde bir başlık kullanırken, Körfez’den Al Jazeera (Katar) ise Zelenski’nin ateşkes ısrarını vurguladı: “Tam ve geçici bir ateşkes olmadan görüşme olmaz.” Hindistan’dan NDTV ve Afrika’dan News24, Zelenski’nin “Putin’i Türkiye’de bekleyeceğim” ifadelerini manşet yaparak okuyucularına aktardı.

PUTİN’DEN YENİ TEKLİF: TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Rusya lideri Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Moskova’da yaptığı açıklamada, 2022’de kesilen müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da, ön koşulsuz yeniden başlamasını önerdi. Ancak Putin, Avrupa liderlerinin 12 Mayıs’tan itibaren 30 günlük bir ateşkes talebini geri çevirdi ve doğrudan görüşmeleri savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Bu tarihi bir dönüm noktası, Türkiye tüm desteği sağlayacak,” diyerek Ankara’nın arabuluculuk rolünü vurguladı.