Zelenski, 15 Mayıs’ta Putin’i bekleyecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme yapma teklifinde bulundu. Zelenski’nin “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i şahsen bekleyeceğim” şeklindeki ifadesi, dünya basınında önemli yankılar buldu. Üç yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olabilecek bu çağrı, uluslararası topluluğun dikkatini Türkiye’ye çekti. Ancak Zelenski, görüşmeler öncesinde tam ve kalıcı bir ateşkes talep etti.

Zelenski’nin Cesur Yolu: Ateşkes Koşulu

Zelenski, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz” diyerek Rusya’ya vurgu yaptı. Ukraynalı yetkililer, Zelenski’nin Rusya’nın ateşkes teklifini kabul etmese bile 15 Mayıs’ta Türkiye’de olacağını açıkladı. Bu çıkış, Zelenski’nin diplomasiye açık olduğunu ve ateşkes olmadan müzakere masasına oturmayacağını gösterdi. Zelenski, “Daha fazla ölümün anlamı yok” diyerek savaşın sona ermesi konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Dünya Basınının Manşetleri: Zelenski’nin Türkiye’deki Bekleyişi

Zelenski’nin çağrısı, dünya medyasında büyük bir yankı uyandırdı. Axios (ABD), “Zelenski, potansiyel görüşmeler için Türkiye’ye gidiyor” başlığıyla haberi verirken, Ukraynalı bir yetkilinin “Zelenski, ateşkes olmasa bile Türkiye’de olacak” ifadelerine yer verdi. The New York Times, Zelenski’nin ateşkes konusundaki vurgusunu ön plana çıkardı ve sosyal medya paylaşımını aktardı. BBC (İngiltere), “Zelenski, Putin ile şahsen görüşmeye hazır” derken, The Independent, “Zelenski, barış için Putin’i İstanbul’da bekliyor,” şeklinde başlık attı. Asya’dan The Straits Times (Singapur), bu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısıyla atıldığını belirtirken, The Kyiv Independent (Ukrayna), “Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır,” başlığını kullandı. Körfez’den Al Jazeera (Katar), Zelenski’nin ateşkes ısrarını vurguladı, “Tam ve geçici bir ateşkes olmadan görüşme olmaz,” diyerek dikkat çekti. Hindistan’dan NDTV ve Afrika’dan News24, Zelenski’nin “Putin’i Türkiye’de bekleyeceğim” sözlerini geniş bir şekilde ele aldı.

Putin’in Teklifi ve Türkiye’nin Arabuluculuk Rolü

Rusya lideri Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Moskova’da yaptığı açıklamada, 2022’de kesilen müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da, ön koşulsuz olarak yeniden başlamasını önerdi. Ancak Putin, Avrupa liderlerinin 12 Mayıs’tan itibaren 30 günlük bir ateşkes talebini reddetti ve doğrudan görüşmeleri savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu tarihi bir dönüm noktası, Türkiye tüm desteği sağlayacak,” diyerek Ankara’nın arabuluculuk rolünü güçlendirdi.