Gündem

Zelenski, Erdoğan’a Minnettar Oldu

zelenski-erdogan-a-minnettar-oldu

TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X platformunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Zelenski, paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Ukrayna lideri, mesajına devam ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” dedi. Barışın sağlanması yönündeki kişisel çabaları için teşekkür eden Zelenski, “Tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye ekledi.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

İstanbul'da iç mimarlık öğrencisi 24 yaşındaki Helin Uçar, evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli olduğu belirtildi ve soruşturma açıldı.
Spor

Yaz Yıldırım’dan Mourinho İtirafı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, katıldığı programda Mourinho transferinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.