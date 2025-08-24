Zelenski, Erdoğan’a Minnettar Oldu

TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X platformunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Zelenski, paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Ukrayna lideri, mesajına devam ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” dedi. Barışın sağlanması yönündeki kişisel çabaları için teşekkür eden Zelenski, “Tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye ekledi.