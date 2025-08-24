Zelenski, Erdoğan’a Minnettarlığını İletti

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadesini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLILIĞA VURGU

Ukrayna lideri mesajında, Erdoğan ile Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının her iki ülke ile bölgesel ve küresel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğu konusunda tamamen aynı düşündüğünü belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanı, barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diyerek, iş birliği çağrısını da vurguladı.