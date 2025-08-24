Gündem

Zelenski, Erdoğan’a Shm Tşk Gönderdi

zelenski-erdogan-a-shm-tsk-gonderdi

TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir teşekkür mesajı iletti. Zelenski, paylaşımında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadesini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLİĞE VURGUSU

Ukrayna lideri, mesajının devamında, “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” dedi. Zelenski, barışın sağlanması yönündeki kişisel çabalar için teşekkür ederek, “Tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde ekledi.

