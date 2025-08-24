Zelenski, Erdoğan’a Teşekkür Etti

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı iletti. Zelenski, paylaşımında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Ukrayna lideri, mesajında “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ayrıca, barışın sağlanması için Erdoğan’ın kişisel çabalarına teşekkür ederek, “İş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.