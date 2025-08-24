Zelenski, Erdoğan’a Teşekkür Etti

Gündem

ZELENSKİ’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. Zelenski, paylaşımında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Ukrayna lideri, mesajında devamla “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

