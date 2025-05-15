Zelenski: İstanbul’a Heyet Göndereceğiz!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdiği 2 saat 45 dakikalık görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımızdan ötürü, İstanbul’daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik. Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller. Bu müzakereler kolay değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile konuşmak zor. Rusya, medya üzerinden Putin’in direk görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ben de buna yanıt verdim. Kendisi 15 Mayıs dedim, hemen geldim ama o gelmedi. Tüm taraflar müzakerelerin koşullarını yenilemeli. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes sağlanmalı.”

Türkiye Müzakere Adresi

Rusya, 10 Mayıs’ta diplomasi çağrılarına yanıt vererek barış sürecini yeniden başlatmak için Türkiye’yi adres gösterdi. Bu gelişmenin ardından taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelmeye karar verdi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler belirlendi. Heyet Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva’nın yanı sıra birçok yetkiliyi içeriyor.

Rus Heyeti ve ABD Tutumu

Kremlin, Putin’in doğrudan görüşmelere katılmayacağını belirtti. Rus heyetinin başında danışman Medinskiy yer alacak. Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de heyette görev alacak.

Zelenskiy’nin, “İstanbul’daki müzakereler boşa çıkarsa Ukrayna ne yapacak?” sorusuna verdiği yanıt ise dikkate değer. “Adil bir barış olmalı, Ukrayna’nın güvenliği BM’ye uygun olmalı, toprak bütünlüğümüz desteklenmeli. Rusya bir şey yapmalıydı, ancak bu adımlar atılmıyorsa savaşı bitirmek istemiyor. Bu durumda Rusya üzerindeki siyasi, ekonomik ve diğer seviyelerdeki baskının artması gerekiyor.”

15:33 Trump Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsen görüşmeden barış olmayacağını söyledi. Trump, “Putin ve ben bir araya gelmeden hiçbir şey olmayacak” diye belirtti.

Görüşmelerin Beklentisi

Ukraynalı bir yetkili, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin Perşembe günü gerçekleşebileceğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Şimdilik yakın bir zamanda herhangi bir hazırlık yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.

Rutte’den Türkiye’ye Teşekkür

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin bir araya getirme gücünü öne çıkardı. Ayrıca Türkiye’nin etkin misafirperverliğinden bahsederek Lahey zirvesinin gündeminin derinlemesine görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Rusya’nın İddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakereler öncesi ateşkesin Ukrayna’nın yeniden silahlandırılması için istendiğini ifade ederek, “Amerikalılar, Devlet Başkanımızın teklifini destekliyor ve müzakerelere şans verilmesi gerektiğini savunuyor.” dedi.

Görüşmeler Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı. Zelenski, görüşmeleri organize etmesinden dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Rus heyetinin kararlılığını sorgulayan Zelenskiy, Rusya’nın İstanbul’a göndereceği temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamaları gerektiğini belirtti.

Müzakere aşamasında Rus heyetinin İstanbul’a ulaştığı ve yapılan toplantılarda ciddi çalışmalara hazır oldukları ifade edildi. Tarafların, öncelikle belirli süreli bir ateşkes anlaşmasına varmak için görüşmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, bu müzakerelerin nasıl ilerleyeceği, tarafların tutumları ve anlaşma konuları belirsizliğini koruyor. Tüm bunlar, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönemeç oluşturuyor ve gelişmeler takip ediliyor.