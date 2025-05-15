Zelenski: İstanbul’da heyet yollayacağız

ZELENSKİ’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 2 saat 45 dakikalık görüşmeden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımızdan ötürü, İstanbul’daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik. Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller. Bu müzakereler kolay şeyler değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile görüşmek zor. Rusya medya üzerinden Putin’in direkt görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiler. Ben de hemen buna yanıt verdim. Kendisi 15 Mayıs dedim, ben de hemen geldim ancak kendisi gelmedi. Bütün taraflar müzakere şartlarını yenilemeliler. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN TÜRKİYE ÇAĞRISI

Rusya, 10 Mayıs’ta diplomasi çağrılarına yanıt vererek Türkiye’yi barış sürecinde adres gösterdi. Bu gelişmenin ardından taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelme kararı aldı. Ayrıca, Ukrayna basınında yer alan haberlere göre müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek heyet netleşti. Heyette, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva yer alacak.

RUS HEYETİ VE ABD’NİN TUTUMU

Kremlin, Putin’in doğrudan görüşmelere katılmayacağını açıklarken, Rus heyetinin başında danışmanı Medinskiy yer alacak. Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de bulunacak. Bugün yaşanan gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Putin ile görüşene kadar barış olmayacak” açıklaması önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, bir Ukraynalı yetkili, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin Perşembe günü gerçekleşebileceğini belirtti.

EĞİTİMİ OLMAYAN BİRİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenskiy’nin müzakerelere Putin’in katılması yönündeki talebini “acınası” bir durum olarak nitelendirdi. Lavrov, “Zelenski, karar alabilecek kapasitede bir heyetle katılamaz” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin, “Rus heyeti İstanbul’a ulaştı ve ciddi çalışmalar yapmaya hazır” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin bir araya getirme gücünün net bir şekilde ortada olduğunu belirtti ve Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki etkisini vurguladı. İstanbul’daki görüşmelerin önemine dikkat çekerken, müzakerelerin verimli geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

PUTİN’İN İSTANBUL’A GİTMEME KARARI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a gitmeyeceğini açıkladı ve “İstanbul’da Ukrayna tarafını bekleyen müzakerecilerden oluşan bir Rus heyeti var” şeklinde konuştu. Bu gelişmelerin yanı sıra, Rusya’nın politikaları da müzakere süreçlerini etkiliyor.

SON GELİŞMELERİN TAHMİNİ

Bugün yapılan müzakerelerin detayları belli olurken, Ukrayna tarafı Rus heyetinin “kukla” olduğunu ifade etti. Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan bu görüşmelerin neticesi hem uluslararası siyasi dinamikleri hem de savaşın geleceğini şekillendirebilir. Tarafların öncelikle belirli süreli bir ateşkes anlaşmasına varmayı amaçladığı düşünülüyor.