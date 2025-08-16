Zelenski: Pazartesi ABD’ye Gideceğim

SELENKİ’NİN ABD ZİYARETİNİN DETAYLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki hafta pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirterek, Ukrayna’nın “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu ifade etti.

UKRAYNA’NIN ÜÇLÜ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Ukraynalı lider ayrıca, üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini iletti. Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek olan görüşmelerin, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından oldukça önemli olacağı düşünülüyor. Zelenski’nin önceki ABD ziyareti, Trump ile yaşadığı tartışma nedeniyle beklenenden daha kısa sürmüştü.

GEÇMİŞTEKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Zelenski, son ABD ziyareti sırasında 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gergin bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sırada planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşemedi ve görüşme beklenmedik bir şekilde sonlandırıldı.