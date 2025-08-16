Dünya

Zelenski: Pazartesi ABD’ye Gidiyorum

ZELENSKİ’NİN WASHINGTON ZİYARETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının bir buçuk saatten fazla sürdüğünü aktararak ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu vurguladı.

UKRAYNA ÜÇLÜ GÖRÜŞME TALEP EDİYOR

Ukraynalı lider ayrıca, üçlü bir görüşmeyi de desteklediklerini dile getirdi. Beyaz Saray’daki bu temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik öneme sahip olabileceği değerlendiriliyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasında olumlu bir atmosfere katkı sağlaması bekleniyor.

GEÇMİŞTEKİ GERGİN GÖRÜŞME

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşadığı tartışma nedeniyle planlanan zamandan daha erken sona ermişti. Son olarak Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kritik bir görüşme yaptı. Ancak bu görüşme, planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısının gerçekleştirilememesi nedeniyle erken bitmişti. Bu durum, görüşmenin gergin geçtiğini gösteriyor.

