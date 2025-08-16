Zelenski: Pazartesi ABD’ye Gidiyorum

ZELENSKİ WASHINGTON’A GİDİYOR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bir buçuk saatten fazla sürdüğünü belirtti ve ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVE TALEP EDİYOR

Ukraynalı lider, ayrıca üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini aktardı. Beyaz Saray’daki temasların, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından kritik bir öneme sahip olacağı değerlendiriliyor.

GEÇMİŞTEKİ GÖRÜŞME GERGİNLİĞİ

Zelenski’nin daha önceki ABD ziyareti, Trump ile yaşanan görüşme tartışmaları nedeniyle planlanan zamandan daha erken sonlanmıştı. Son ABD ziyaretinde ise Zelenski, Trump ile 28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te çok gergin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme esnasında öngörülen maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşemedi ve görüşme beklenmedik bir şekilde sona erdi.