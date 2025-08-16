Dünya

Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gidecek

zelenski-pazartesi-gunu-abd-ye-gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki pazartesi günü Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapacağını duyurdu. Zelenski, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bir buçuk saati geçtiğini belirterek, ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunun altını çizdi.

UKRAYNA ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE DESTEK VERİYOR

Zelenski, aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi de desteklediğini ifade etti. Beyaz Saray’daki bu görüşmelerin, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik iş birlikleri açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Daha önceki ziyaretinde Trump ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle bu ziyaret planlanandan önce sona ermişti.

ZELENSKİ’NİN GERGİN ZİYARETİ

Zelenski, en son Trump ile 28 Şubat 2025 tarihinde Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te oldukça gergin bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme sırasında planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşemedi ve toplantı beklenmedik bir şekilde erken sona erdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Çanakkale Yangını: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere yönelik havadan ve karadan müdahale devam ederken köylerde tahliyeler gerçekleştiriliyor.
Spor

Ederson Kadroda Yer Almadı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Ederson, Premier Lig karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu durum, transfer ihtimalini artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.