Dünya

Zelenski: Pazartesi Günü ABD’ye Gidecek

zelenski-pazartesi-gunu-abd-ye-gidecek

ZELENSKİ, WASHİNGTON’A GİDİYOR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gelecek pazartesi günü Washington’a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Zelenski, Trump ile yaptığı telefonun bir buçuk saati aştığını belirterek, ülkesinin “yapıcı iş birliğine hazır” olduğunu ifade etti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME TALEBİ

Ukraynalı lider, aynı zamanda üçlü bir görüşmeyi desteklediklerini de dile getirdi. Bu görüşmelerin Beyaz Saray’da gerçekleşmesinin, Ukrayna’nın gelecekteki diplomatik ilişkileri açısından oldukça önemli olacağı değerlendiriliyor.

GERGİN GÖRÜŞME ANILARI

Zelenski’nin son ABD ziyareti, Trump ile yaşadığı tartışma nedeniyle planladığı gibi sona erememişti. Son olarak, Trump ile 28 Şubat 2025 tarihinde Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşme son derece gergin geçmişti. Bu ziyaret sırasında planlanan maden kaynakları anlaşması ve ortak basın toplantısı gerçekleşememiş, görüşme beklenmedik bir şekilde erken tamamlanmıştı.

