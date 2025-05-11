Zelenski, Putin’in Teklifine Yanıt Verdi

UKRAYNA’NIN ATEŞKES TEKLİFİNE CEVABI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıkladığı ateşkes önerisi ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek doğrudan görüşme teklifine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Zelenski, X hesabında yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” açıklamasını yaptı. Ardından, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren – tam, kalıcı ve güvenilir – bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.” ifadelerini kullandı.

PUTİN’İN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, dün Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelere yeniden başlanmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin bu müzakerelerdeki önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. Özellikle, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.