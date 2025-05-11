Zelenski, Putin’in Teklifine Yanıt Verdi

ZELENSKİ’DEN ATEŞKES YANITI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklamasına ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan görüşme teklifine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” diye belirtti.

GÖRÜŞME TARİHİ VE ATEŞKES BEKLENTİSİ

Zelenski, “Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren – tam, kalıcı ve güvenilir – bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.” ifadelerini de ekledi. Bu durum, iki ülke arasındaki gerginliğin ve savaşın sona ermesi yönündeki umutları artırıyor.

PUTİN’DEN İSTANBUL TEKLİFİ

Öte yandan, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne de dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” diyerek, iki ülke arasında barışın sağlanması için adımların atılması gerektiğini vurguladı.