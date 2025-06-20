Zelenski: Rusya, İran Nükleer Programını Kurtarıyor

ZELENSKİ’NİN YORUMLARI VE BAŞKATMANLAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya şimdi İran nükleer programını kurtarmaya çalışıyor. Kamuya açık sinyalleri ve kamuya açık olmayan faaliyetleri başka türlü yorumlanamaz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar, ülkesinin Rusya ile olan savaşı sırasında yaşanan gelişmeleri işlerken, karşı karşıya kalınan tehditleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

HAVA SALDIRISI VE KAYIPLAR

Zelenski, geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 17 Haziran’da gerçekleştirilen hava saldırısında Kiev’de hasar gören bir apartmanın önünde incelemelerde bulunduğunu belirtti ve burada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu durumu “terör saldırısı” olarak nitelendiren Zelenski, “Ruslar, Ukrayna’ya yaptıkları büyük saldırıda toplam 30 kişiyi öldürdü ve 172 kişiyi yaraladı.” dedi. Ayrıca, Rusya’nın İran ve Kuzey Kore ile işbirliği yaptığını vurgulayarak, bu durumun savaşı ve uluslararası ilişkileri etkileyen bir faktör olduğunu dile getirdi.

ESİR TAKASI VE GÖRÜŞMELER

Zelenski konuşmasında, İstanbul’da 2 Haziran’da yapılan görüşmelerde elde edilen anlaşmalar doğrultusunda Rusya ile bugün bir esir asker takası yaptıklarını hatırlattı. Tüm Ukraynalı esirleri geri getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Zelenski, “Her soyadı üzerinde çalışıyoruz. Herkesi herkesle takas etmeye ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu. Ayrıca, savaşı sona erdirmek adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu vurguladı. “Savaşın gerçekten sona ermesi gerekiyor. Ukrayna en üst düzeyde görüşme yapmaya hazır ve bu bir karar seviyesidir.” şeklinde ifadelere yer vererek, Putin dahil tüm yetkililerle konuşmaya açık olduğunu ifade etti.

TRUMP’IN YARDIMINA GÜVENİYOR

Zelenski, savaşın ABD Başkanı Donald Trump döneminde sona ermesini istediğini ifade etti ve “Savaşın Başkan Trump döneminde sona ermesi arzu edilir. Onun yardımına çok güveniyorum.” dedi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığına Tuğgeneral Gennady Şapovalov’un atanması ile ilgili kararnamesini imzaladığını aktardı. Şapovalov’un daha önce Almanya’da görev yaptığını belirterek, bu kararın NATO müttefikleri ile koordinasyon içerisinde alındığını söyledi.