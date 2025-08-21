Zelenski: Türkiye’de Görüşme Olabilir

ATEŞKES ÇABALARI VE ZELENSKİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes girişimleri devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önemli bir süreçle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Kiev’de gerçekleştirilecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme hakkında gazetecilere değerlendirme yapan Zelenski, toplantının gerçekleştirileceği yerler olarak Türkiye, İsviçre veya Avusturya’nın seçenekler arasında olduğunu dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİNDE ANLAŞMA ZORUNLULUĞU

Yeni bir zirve gerçekleştirmek için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenski, “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” ifadelerini kullandı. Bu durum, ilerleyen dönemlerde bir toplantının gerçekleştirilebilmesi için kritik bir adım olacak.

PUTİN’İN KATILMAMASI HALİNDE BEKLENTİLER

Moskova’dan savaşı sona erdirmeye dair herhangi bir sinyal gelmediğini aktararak, Putin’in görüşmeye katılmaması durumunda ABD’den güçlü bir tepki beklediğini belirtti. Zelenski, Rusya’nın hangi toprak tavizlerini vermeye hazır olduğuna dair belirsizliklerin olduğunu ifade etti ve gelecekteki görüşmeler için Budapeşte’nin olasılığının “sorunlu” olduğunu da sözlerine ekledi.