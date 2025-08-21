Zelenski: TürKiye’de Putin ile görüşme olabilir

ATEŞKES ÇABALARI VE GÖRÜŞME ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÖNERİLERİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için ateşkes çabaları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kritik süreçte yeni açıklamalarda bulundu. Başkent Kiev’de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİNDEN BAHSEDİYOR

Zelenski, yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin netleşmesi gerektiğinin altını çizdi. “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” diye konuştu. Bu açıklamalar, müzakerelerin ilerleyişi için gereken bir konu olarak önem taşıyor.

PUTİN’İN TUTUMU VE BEKLENTİLER

Zelenski, Moskova’dan savaşın sona ermesine dair bir sinyal gelmediğini ve Putin’in görüşmeye katılmaması durumunda ABD’den güçlü bir tepki beklediğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Rusya’nın toprak konusundaki tavizleriyle ilgili belirsizliğe de dikkat çekti. Gelecek görüşmeler açısından Budapeşte’nin ev sahipliği yapma ihtimalinin ise “sorunlu” olduğunu belirtti.