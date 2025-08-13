Zelenski: Ukrayna Olmadan Konuşmak İmkansızdır

ZELENSKİ’DEN SAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Zelenski, Kiev’de düzenlenen “Gençler Burada” forumunda yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’daki görüşmesine de değinen Zelenski, savaşın Ukrayna topraklarında yaşandığını dile getirdi. Zelenski, “Ukrayna olmadan bu tür görüşmede savaşın sona erdirilmesi ile ilgili bir anlaşmaya varmak imkansız” diyerek, “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

Zelenski, müzakerelerin liderler düzeyinde yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, savaşın sona ermesi için Trump ve Putin ile bir araya gelmek istediğini belirterek, böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etti.

SINIR GEÇİŞLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülke sınırından geçişlerine dair yeni bir karar aldığını açıkladı. “Şu anda sınır kapılarında 18 yaş sınırı var. Bu sınırın 22’ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.