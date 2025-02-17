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Zelenski Yarın Ankara’ya Geliyor

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ZELENSKİ ANKARA’DA OLACAK

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye’nin başkenti Ankara’ya geliyor. Bu ziyaret sırasında Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İki liderin yapacağı bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor.

GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ziyaret sırasında, Zelenski ve Erdoğan’ın çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Gerçekleşecek bu toplantının, iki ülkenin işbirliği ve stratejik ilişkileri açısından faydalı olacağı öngörülüyor. Ayrıntılar, görüşmenin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

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