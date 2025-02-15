Zelenskiy, ABD’nin Anlaşma Teklifini Reddetti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY ANLAŞMA TASLAĞINI REDDETTİ

Politico tarafından yayımlanan bir habere göre, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin askeri destek karşılığında Ukrayna’nın nadir toprak elementlerinin yarısını devretmeyi planlayan anlaşma taslağını imzalamayı reddetti.

ABD’NİN KONU HAKKINDAKİ KARMASIK TEKLİFİ

Haberde, ismini vermek istemeyen bir Ukraynalı yetkili, “ABD, taslaklarında Ukrayna’nın maden zenginliklerinin yüzde 50’sini nasıl almak istediklerini çok karmaşık bir şekilde tarif etti” dedi. Aynı yetkili, ABD’nin planının Ukrayna yasalarına aykırı olabileceği için “işe yaramayabileceğini” de vurguladı.

TRUMP’IN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat’ta gerçekleştirdiği açıklamada, Ukrayna’dan nadir toprak elementleri almak istediklerini dile getirmişti. Trump, Ukrayna’ya destek sağlamaya devam etmeleri halinde bunun bir karşılığının olması gerektiğini belirtti.

ZELENSKIY YATIRIM İÇİN AÇIK OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına “müttefiklerden yatırım çekmeye açık” olduklarını ifade etmişti. Ancak ABD’nin teklifinin detayları ve yasal uyumsuzluklar nedeniyle bu anlaşma imzalanamadı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Politico’nun haberine göre, taraflar arasındaki müzakereler sürüyor. Avukatlar, anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.