zelenskiy-den-putin-e-sert-tepki

ATEŞKES TEKLİFİ ÜZERİNDEN BİR HAFTA GEÇTİ

Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için sürdürülen çabalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Görüntülü mesajında, Amerikan hükümetinin önerdiği “30 günlük acil ateşkes” teklifinin üzerinden bir hafta geçtiğini, fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den henüz bir geri dönüş alınmadığını ifade etti. Zelenskiy, Putin’in bu tutumunun savaşı uzattığını dile getirdi.

FRANSA VE ARJANTİN İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Zelenskiy, ABD’nin sunduğu geçici ateşkes önerisinin yarın bir haftasını geride bırakacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ayrı telefon görüşmeleri yaptığını aktaran Zelenskiy, bu görüşmelerde ateşkes teklifinin de tartışıldığını kaydetti. Ancak Putin’in sessizliği, barış çabalarına olumsuz etki ediyor.

SAVAŞIN UZATILMASINI ELEŞTİRDİ

Zelenskiy, mesajında şu sözlere yer verdi: “Bu öneri çok daha önce hayata geçirilebilirdi. Savaş koşullarında her gün insan hayatı söz konusu. Yaklaşık bir haftadır, dünyadaki herkes için, hatta üç yıldır gerçeği kabul etmeyi reddedenler için bile, bu savaşı sürdüren ve uzatanın Putin olduğu kesin. Putin, bir haftadır kendisine sunulan ateşkes teklifine ‘evet’ cevabı veremiyor.” Bu ifadeler, Rus liderine yönelik sert bir eleştiri olarak dikkat çekti.

UKRAYNA’NIN SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Zelenskiy, savaş ortamında Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini de duyurdu. 3 bin kilometre menzile sahip yerli üretim insansız hava aracının (İHA) testinin başarıyla sona erdiğini açıklayan Zelenskiy, bu gelişmenin ülkesinin teknolojik kapasitesini gösterdiğini belirtti. Bu adım, ateşkes görüşmeleriyle birlikte Ukrayna’nın sahadaki hazırlıklarını sürdürdüğünü de ortaya koydu.