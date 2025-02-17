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Zelenskiy, Erdoğan İle Görüşmek Üzere Türkiye’de

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ANKARA’DA

Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği resmi görüşme için Ankara’ya ulaştı. Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 21.08’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Ukraynalı lider, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

Zelenskiy’nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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