Zelenskiy Türkiye’ye Şükranlarını İletti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak Türkiye’ye verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformunda, Yılmaz’ın göndermiş olduğu mesajı paylaşarak Türkiye’nin desteğini vurguladı.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ZİRVESİ’NE KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen dört kez katıldığı “Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi”nin beşincisine çevrim içi olarak katıldığını söyledi. Yılmaz, paylaşımında “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron’un ev sahipliğindeki toplantıya katıldım. Hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump’ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı” dedi.

DİPLOMATİK ÇABALARIN ÖNEMİ

Yılmaz, Türkiye’nin kalıcı barışın sağlanması için üstleneceği rolü de belirtti. “Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde belirtti.