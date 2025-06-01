Zelenskiy: Ukrayna Heyeti Yarın İstanbul’da

BARİŞ MASASI TEKRAR İSTANBUL’DA KURULUYOR

Türkiye, barış için diplomasinin merkez üssü olmaya devam ediyor. Son günlerde İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda bir esir takası anlaşması ortaya çıktı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Moskova’da Vladimir Putin ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’un tekrar görüşmeler için tercih edildiğini dile getirmişti. Kremlin’den gelen açıklamada, 2 Haziran’da görüşmeler için heyetin İstanbul’da bulunacağı ifade edildi.

UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL’A GİDİYOR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna heyetinin İstanbul’daki barış görüşmelerine katılmak üzere hazırlandığını duyurdu. Zelensky, “Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul’da olacak.” şeklinde bir bilgi verdi.

RUS HEYETİ YARIN İSTANBUL’DA BULUNACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı bir önceki açıklamada, Rus heyetinin 2 Haziran’da İstanbul’da olacağını bildirerek, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin ikinci turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” dedi.

BAKAN FİDAN’DAN İSTANBUL’DAKİ GÖRÜŞMELER İÇİN İYİMSER BİR DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni bir açıklama yaparak, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’daki görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir.” ifadesini kullandı.