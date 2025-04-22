Zelensky, Ateşkes Tarihi Verdi

ÇATIŞMALARIN 4. YILI

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar 4’üncü yılına girerken, bu süreç büyük kayıplarla devam ediyor. Her iki taraf da ateşkes için görüşmelere katılmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de bu konuda bir açıklama yaptı. Zelensky, Telegram hesabı üzerinden İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ LONDRA’DA

Zelensky, çarşamba günü Londra’da İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geleceğini belirtti. Bu toplantının amacı, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için gereken konuların ele alınması olacak. Zelensky, “Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

BARIŞA GİDEN YOL

Zelensky, kayıtsız ve şartsız ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu Paskalya, savaşın uzamasına neden olanın Rusya’nın eylemleri olduğunu gösterdi.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Starmer ile görüşmesinde Avrupa güvenlik formatları çerçevesinde ortak çalışmalar konusunu da gündeme getirdi.