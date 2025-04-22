Zelensky, Ateşkes Tarihini Açıkladı

RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMALARI VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Rusya ile Ukrayna arasında süren çatışmalar dördüncü yılına girerken, bu süreç büyük kayıplarla devam ediyor. Ateşkes için yapılan görüşmeler ise hala gerçekleşmiş değil. Bu bağlamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de bir açıklama yaptı. Zelensky, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Ateşkesin Görüşüleceği Toplantı

Zelensky, çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes konularının ele alınacağını açıkladı. Bu toplantıda, “Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

Ateşkesin Önemi

Zelensky, Kayıtsız ve şartsız bir ateşkesin “barışa giden ilk adım” olması gerektiğini vurguladı ve bunun Paskalya bayramında savaşın uzamasına neden olanın Rusya’nın eylemleri olduğunu gösterdiğini değerlendirdi. Ayrıca, Starmer ile yapılan görüşmede Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunun da ele alındığını kaydetti.