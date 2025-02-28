Zelensky’den Trump’a Teşekkür Mesajı

GÖRÜŞMEDEKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’yi Beyaz Saray’da ağırladığı zaman, olay gergin bir görüşmeye dönüşüyor. İki liderin uzun süren tartışmaları, kamuoyunun önünde dikkat çekiyor. Zelensky, Trump’tan önceki yönetimlerin de dahil olduğu ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i durdurmadığına yönelik şikayetlerini dile getirirken, o sırada toplantıda bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, “Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis’e gelmeniz, bence saygısızlık” diyerek tepkisini ortaya koyuyor. Görüşmenin ardından Zelensky, planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray’dan ayrılıyor.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Trump ile geçen gergin görüşmesinin ardından sosyal medya aracılığıyla bir mesaj paylaşarak ABD’ye teşekkür ediyor. Zelensky, “Trump, Kongre ve Amerikan halkı teşekkürler. Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de tam olarak bunun için çalışıyoruz” şeklinde ifadeler kullanıyor. Bu açıklama, görüşmenin ardından yapılan bir teşekkür mesajı olarak öne çıkıyor.