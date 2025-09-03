“Zelensky İle Görüşmeye Hazırım”

BARIŞ SÜRECİ GÜNDEMDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Putin ve Zelensky’nin bir araya gelme olasılığını dile getirmişti. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yine barış görüşmeleri için Türkiye’yi işaret etti. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin’de gerçekleştirdiği son açıklamada yapılan görüşmeler için adresin Moskova olacağını belirtti.

PUTİN’İN ÇİN AÇIKLAMALARI

Çin’de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı nedeniyle askeri geçit töreninde bulunan Putin, önemli mesajlar verdi. Zelensky ile olası bir görüşme hakkında, “hazır olduğunu” vurguladı. Putin, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” diyerek yerin belirlemiş oldu.

Basın toplantısında Putin, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu ifade etti. Ayrıca, bu ziyarette yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi ortamda buluşma fırsatı elde ettiğini aktardı. Putin, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” diyerek Ukrayna’nın NATO’na üyelik konusundaki ısrarına da atıfta bulundu.