“Zelensky İle Görüşmeyi Bekliyorum”

BARIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında barış süreci sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Putin ile Zelensky’nin kısa bir süre içinde bir araya gelebileceğine dair sinyal verdi. İlgili gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için Türkiye’yi yeniden işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin’de yaptığı açıklamada, görüşmelerin adresinin Moskova olacağını ifade etti.

PUTİN ÇİN’DEN MESAJINI VERDİ

Çin’de, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri bir geçit töreni düzenlendi. Bu törene katılan liderlerden biri olan Putin, burada önemli açıklamalarda bulundu. Zelensky ile görüşme olasılığı hakkında “hazır olduğunu” duyurdu. “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” diyerek adresi de netleştirmiş oldu.

ÇİN ZİYARETİNİ BAŞARILI BULDU

Basın toplantısında, Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, burada yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi bir ortamda buluşma fırsatı yakaladığını aktardı. Ayrıca Putin, “Rusya, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı” diyerek Ukrayna’nın NATO meselesine de referans yaptı.