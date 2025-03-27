Zelensky: Putin’in Sağlığıyla İlgili Sert Sözler

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA SERT SÖYLEMLER DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik artarak devam ediyor. İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Paris’te gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili sert ifadeler kullandı.

PUTİN’İN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Zelensky, “Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak.” diyerek Putin’in sağlık sorunlarına dikkat çekti. Uzun zamandır sağlık problemleri yaşadığına dair spekülasyonlarla gündeme gelen 72 yaşındaki Putin’in, birkaç yıldır şişkin bir yüze, seğiren bir bacağa ve kan çanağına dönüşmüş gözlere sahip olması, bu söylentileri artırdı.

KONFERANSTAKİ DAVRANIŞLARI

2022 yılında yaşanan dikkat çekici bir olay, Putin’in o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıydı. Bu toplantıda, Putin sandalyesinde kambur bir şekilde oturmakta, masayı sıkı şekilde kavramakta ve konuşurken kelimeleri yutmakta dikkat çekti. Ayrıca, sürekli öksürdüğü ve elleri ile ayaklarında istemsizce sarsıntılı hareketler yaptığı yönünde de çeşitli raporlar dolaşıyor.

KANSER VE PARKİNSON İDDİALARI ORTAYA ATILIYOR

Tüm bu belirtiler bir araya geldiğinde, Putin’in kanser ya da Parkinson hastalığına yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Zelensky, verdiği röportajda ayrıca Putin’in “Avrupa Birliği’ni içeriden vurmaya çalıştığını” da belirtti.