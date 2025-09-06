Zelensky, Putin’in Teklifini Reddetti

Rusya-Ukrayna arası barış süreci devam ediyor. Bir sonraki adım olarak iki ülke liderinin yüz yüze buluşması için çabalar sürerken, tarafların taviz vermemesi durumu zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin kısa sürede bir araya gelebileceğini belirtti.

PUTİN’İN DAVETİ

Vladimir Putin, Çin’deki bir açıklamasında “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin.” sözlerini kullandı. Ayrıca, Kiev’de müzakereler için siyasi irade bulunmadığını ifade ederek, “Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova.” şeklinde konuştu.

ZELENSKY’DEN CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in Moskova’ya müzakereler için gelme davetini geri çevirdi. Zelensky, “Ülkem bombardıman altındayken Moskova’ya gidemem.” dedi. Putin’in Moskova önerisine karşılık veren Zelensky, “Görüşmek istiyorsa Kiev’e gelebilir. Bu teröristlerin başkentine gidemem. Herhangi bir formatta görüşmeye hazırım.” şeklinde ifadelerde bulundu.