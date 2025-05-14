Zelensky: Rusya İle Müzakereye Hazırız

ZELENSKY’DEN MÜZAKERE MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yarın İstanbul’da gerçekleşecek olan Rusya ile yapılacak görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Zelensky, Rusya ile savaşı sonlandırmak için “her türlü formatta” müzakerelere açık olduklarını belirtti. Görüşmede Rusya’yı kimin temsil edeceğinin, sonraki “adımlara” karar vermelerinde etkili olacağını ifade etti. Zelensky, “Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya’dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” dedi. Ancak Rusya, İstanbul’daki görüşmeye katılacak temsilcinin kim olacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

ANKARA’DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelensky, dün yaptığı açıklamada İstanbul’daki görüşme öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacağını ve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşmeye katılmasını beklediklerini söyledi. Zelensky, “Putin’i Türkiye’de bekliyoruz. Rusya’nın ‘Putin Ankara’ya değil, sadece İstanbul’a gelir’ gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.