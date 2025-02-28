Zelensky Ve Trump Arasında Gergin Anlar

UKRAYNA VE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMEDE GERİLİM YÜKSEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim dolu görüşme devam ediyor. İki lider, kıymetli madenler üzerine bir anlaşma imzalamak amacıyla bir araya geldi. Ancak, toplantı sırasında karşılıklı atışmalar da yaşandı.

GÖRÜŞMEDE KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Görüşme sırasında Trump, “Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak” ifadesini kullandı. Zelensky ise bu duruma tepki göstererek, “Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli.” şeklinde yanıt verdi. Bu tartışma, iki lider arasında gerilimi daha da arttırdı.

TRUMP’IN SINIRLARI ZORLANDI

Zelensky’nin, “ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil” sözleriyle sinirlenen Trump, “Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz.” dedi. Ayrıca, Zelensky’nin sözlerini saygısızlık olarak nitelendirerek, “Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, kazanamayacağınızı biliyorum.” açıklamasında bulundu.

TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKEN TARAF

Trump, Zelensky’nin kendisine minnettar olması gerektiğini vurgulayarak, “Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı.” dedi. Bu sözler, liderler arasında daha ileri seviyede bir gerilim yaratmış durumda.

GÖRÜŞME SONRASI ERKEN AYRILIŞ

Gergin geçen görüşmenin ardından Zelensky, Beyaz Saray’dan planlanandan daha erken ayrıldı. Aynı sırada Ukrayna’nın ABD büyükelçisinin çaresiz durumu dikkatleri üzerine çekti. Trump, Zelensky’nin barış için hazır olmadığını belirterek, “Barışa hazır olduğunda yeniden buraya gelebilir.” ifadelerini kullandı.