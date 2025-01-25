Zerrin Özer Vasiyetini İlk Kez Açıkladı

MESLEKİ HAYATINDAN GİZLİ RİTMİK HAZİNLER

Haziran 2022’de “Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım” diyerek bir açıklama yapan Zerrin Özer, üç ay sonra “Dayanamıyorum, dayanılmıyor” diyerek bu kararından geri adım attığını bildirmişti. Geçtiğimiz nisan ayında kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü sanatçı, geçirdiği omurilik ameliyatının ardından Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştı. Son olarak katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumu ile ilgili yorumlar yapan Özer; “Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum” demişti. Usta sanatçı Zerrin Özer, şimdi de MagazinD ekibiyle bir araya geldi. Geçirdiği rahatsızlıktan bahseden sanatçı, vasiyeti hakkında da açıklamalarda bulundu.

VASİYETİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Zerrin Özer, ilk defa vasiyetini açıklayarak dikkat çekti ve “Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde” ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Asiye Acar, ünlü ismin bu vasiyetini duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadı ve ‘Nasıl yani?’ diye sordu. Zerrin Özer ise açıklamasını sürdürerek “Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın” dedi.