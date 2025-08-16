Gündem

Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

zeydan-karalar-aym-ye-basvurdu

ADANA’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Adana’da belediyelere yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı.

GÖZALTILAR HUKUKA AYKIRI

Ersöz, yaptığı paylaşımda, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakanlık İzni Olmadan Kiralama Yapıyor!

1 Eylül 2025'te başlayacak düzenleme ile, iki yıl ekilmeyen araziler üçüncü şahıslara kiralanabilecek. Arazi sahipleri, kararlarına 45 gün içinde itiraz edebilecek. Kira gelirleri ise tapu sahibine direkt yatırılacak.
Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emeklilik İstedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Kemal Yeni'nin emeklilik dilekçesi verdiği bildirildi. Ayrılık, Yüksek Askeri Şura sonrası gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.