Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Adana’da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR

Ersöz, açıklamasında, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

