Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN TUTUKLANMASI

Adana’da belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını belirtti.

YETKİ SAPTIRMASI YASAĞINA AYKIRILIK DURUMU

Ersöz, yaptığı paylaşımda, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuk Sayısı Düşüyor

Yeni nüfus verilerine göre, Türkiye'deki 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı 2025 yılında 4 milyon 945 bin 831'e düşerek tarihinin en düşük seviyelerini görecek.
Yeni Uygulama: 15 Milyon Kişiye SMS

Yeni uygulama ile Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgilendirmek için kısa mesaj gönderecek.

