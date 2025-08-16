Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

Gündem

ADANA’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Adana’da belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptıklarını bildirdi.

İHLAL VE YETKİ SAPTIRMASI VURGUSU

Ersöz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

Çanakkale Yangını: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere yönelik havadan ve karadan müdahale devam ederken köylerde tahliyeler gerçekleştiriliyor.
Ederson Kadroda Yer Almadı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Ederson, Premier Lig karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu durum, transfer ihtimalini artırıyor.

