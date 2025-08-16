Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

Gündem

ADANA BELEDİYE BAŞKANI’NIN TUTUKLANMASI

Adana’da, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 5 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı.

YETKİ SAPTIRMASI İDDİASI

Ersöz, yaptığı paylaşımda, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” dedi.

