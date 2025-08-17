Zeydan Karalar AYM’ye Başvurdu

Gündem

ADANA BELEDİYE BAŞKANI’NIN HUKUKİ SÜRECİ

Adana’da, belediyelere dair yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptıklarını belirtti.

YETKİSİZLİK VE HUKUK DIŞI UYGULAMALAR

Ersöz, yaptığı açıklamada, “Başvuruda, gözaltı ve tutuklama kararlarının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturması yanında; Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da Yetki Saptırması Yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik” diye konuştu.

