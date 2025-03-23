zeydan-karalar-tbb-ye-vekalet-edecek

BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE GEÇİCİ BAŞKAN ATANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı’nın geçici olarak kim tarafından yürütüleceği belli oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu’ndan boşalan bu görevi vekalet edecek.

KARALAR’DAN TUTUKLAMA AÇIKLAMASI

Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek “Ekrem Başkan’a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Karalar, bu mücadelenin sadece İmamoğlu’nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesi olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMA NEDENİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 89 şüpheliden 48’i, Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu şekilde tutuklandı. Diğer 41 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. İmamoğlu hakkında ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında savcılığın tutuklama talebi ise reddedildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamalarıyla tutuklandığını ve bunun geçici bir tedbir olarak uygulandığını açıkladı.

İBB MECLİSİ TOPLANIYOR

İstanbul Valiliği, İBB Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek amacıyla 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00’te toplanacağını duyurdu.