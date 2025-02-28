Zeynep Bastık: Enerjim Varken Anne Olmak İsterim

GENÇ KEN ANNE OLMAK İSTİYORUM

Zeynep, “Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum!” diyerek hayranlarını etkileyen bir açıklamada bulundu. Bu hayalini bir kez daha dile getirerek, “Çocuk istediğimiz bir vakitte evlilik de olsun isterim. Doğru insanla evlenmek romantik bir fikir!” sözleriyle kalpleri fethetti.

SERKAY’LA MUTLULUK İÇİNDE

Zeynep’in aşkı Serkay Tütüncü ile dolu dolu devam ediyor. “Aynı projede yer alır mısınız?” sorusuna bir yanıt vermekten imtina ederek, “İstemiyoruz! Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara çok inanıyorum!” şeklinde konuştu.

OYUNCULUK FIRSATINA AÇIK

Müzik kariyerinde zirveye adım atan Zeynep, 5 yıllık oyunculuk geçmişini hatırlatarak, “Şu an müzik ön planda ama doğru proje gelirse neden olmasın?” dedi.

EVLİLİK HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Evlilik konusunu da açık bir dille ele alan Zeynep, “Ben gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum. Çocuk istediğimiz bir vakitte evlilik de olsun isterim. Doğru insanla, doğru zamanda hayatını birleştirme fikri, benim romantik bulduğum bir fikir. Ama evlilik gerekli ve zorunlu değil bence. Evlilikle ilgili bir korkum da yok. Evlilik aşkı öldürebilir de, öldürmeyebilir de. Çok genel şeylere inanmıyorum” açıklamasını yaptı.