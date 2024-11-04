Zeynep Sönmez’in WTA 250 Şampiyonluğu

Zeynep Sönmez, Kariyerinde İlk WTA 250 Şampiyonluğunu Kazandı

Zeynep Sönmez, Merida Open Akron finalinde gösterdiği etkili performansla Ann Li’yi 6-2, 6-1’lik skorla yenerek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazanıyor. Bu zafer, milli tenisçimizin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, Türk tenis tarihine de damga vuruyor.

Başarılar İle Dolu Bir Yolculuk

Bu galibiyet ile Zeynep Sönmez, Çağla Büyükakçay’dan sonra bir WTA turnuvasında tekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz olabiliyor. Zeynep, bu başarıyla Türk tenis tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlıyor ve uluslararası arenada Türk tenisinin daha da tanınmasına katkı sağlıyor.