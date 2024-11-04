Zeynep Sönmez: Şampiyonlukları Kontrol Eden Savaşçı

ZAferle Dolu Bir Performans

Maç boyunca cesaretini, gücünü ve zekasını sergileyen 22 yaşındaki milli sporcumuz, her vuruşta hedefe bir adım daha yaklaşmanın mutluluğuyla dolup taşıyor. Gözlerinde zafer parıltısını bir an olsun kaybetmeyen Zeynep, rakibine yalnızca 3 oyun vererek epik bir başarıya imza attı.

Hakimiyetini Kuruyor

İlk setin dördüncü oyunundan itibaren hakimiyeti eline almayı başaran Zeynep, üst üste 3 ace aldığı oyunda durumu 2-2’ye getirdi. Ann Li’nin basit hatalar yaptığı beşinci oyunda servis kırarak öne geçmeyi başaran milli tenisçimiz, birçok kez geriye düştüğü altıncı oyunda ise kararlılık göstererek galip geldi ve durumu 4-2’ye getirerek önemli bir avantaj elde etti.