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Spor

“Zeynep Sönmez WTA Şampiyonu Oldu”

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Zeynep Sönmez, Kariyerinin İlk WTA Şampiyonluğunu Kazandı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA Merida Açık finalinde ABD’li rakibi Ann Li’yi 6-2 ve 6-1’lik setlerle yenerek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı. Merida Open Akron finalinde gösterdiği üstün performansla Ann Li’yi aynı set sonuçlarıyla mağlup eden Sönmez, WTA 250 kategorisindeki bu galibiyetiyle dikkat çekti.

Türk Tenis Tarihinde Önemli Bir Başarı

Zeynep Sönmez bu zaferle Türk tenis tarihinde, Çağla Büyükakçay’dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluk kazanan ikinci sporcu olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, Türk tenisinin en büyük galibiyetlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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