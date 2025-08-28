Zeytinburnu, Sarıyer’de 847 Bin Uyuşturucu Hap

İSTANBUL’DA YAPILAN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda Zeytinburnu ve Sarıyer’de gerçekleştirilen baskınlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretmek için kullanılabilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Bu operasyonların neticesinde 2 şüpheli tutuklandı.

SON DÖNEMDE UYUŞTURUCU HAP MİKTARI ARTTI

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca son 3 günde İstanbul ve Konya’da ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının yaklaşık 2 milyon 350 bin olduğunu belirtti. Gençler için “Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.” diyen Yerlikaya, zehir tacirlerine de en ağır cezayı vereceklerini vurguladı. Uyuşturucu ile mücadelelerinin, gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.