Zeytinyağı Tesisine İSTİHDAM Müjdesi!

Zeytinyağı Üretimi İçin Yeni Bir Yatırım

Osmaniye’deki köyünde devlet desteği ile zeytinyağı üretim tesisi kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturarak hem iç hem de dış pazarda tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Gaziantep’te bir mobilya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte olan Tümüklü, doğduğu Osmaniye’nin Şekerdere köyündeki zeytinleri ekonomiye kazandırma amacıyla yatırım yapma kararı aldı. Zeytinyağı üretim tesisi kurmak için hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na sundu.

Tesis Faaliyete Geçti

Hibe almaya hak kazanan Tümüklü’nün yaptırdığı tesis, geçtiğimiz ay hizmete girdi. Yöre halkından 15 kişinin istihdam edildiği işletmede, zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti sunuluyor. Tümüklü, markalaşma çalışmalarını sürdürüyor ve kendi zeytinyağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor. “Tesisimizde şu an sıkım bölümü çalışıyor. Çiftçilerin zeytinleri, zeytinyağına dönüştürülüyor. Makine ve ekipmanlarımızı kısa sürede temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız.” diyen Tümüklü, üretim sürecinin hızlanacağını belirtiyor.

İstihdama Katkı ve İhracat Hedefleri

Tümüklü, işletmelerinin istihdama katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Tesisimizdeki 15 çalışanımızın 10’u kadın ve hepsi bu köyden. Hedefim bölgede benzer tesislerin ve üreticilerin artması ve Osmaniye’nin zeytinyağında marka olması. Buradaki ağaçlar çok genç, iyi değerlendirilmesi lazım.” şeklinde konuştu. Ayrıca, iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Tümüklü, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali’ye yağ numuneleri gönderdik. Bunun haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bölgemizin zeytinleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ihracat yapmak.”