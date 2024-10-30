Zhang, 50 Milyar Dolarlık Servetiyle Zirveye Yerleşti

ZHANG İLK SIRADA YER ALDI

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan “Çin Zenginler Listesi”nde Zhang, 49,3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti. 2012’de kurduğu global çatı şirketi ByteDance altında iki popüler uygulamayı geliştiren 41 yaşındaki Zhang, ilk defa birinciliğe ulaştı. ABD Kongresi, ByteDance’in Çin hükümetiyle olan bağlantılarının bir gerekçe olarak gösterilip TikTok’un devredilmesini veya yasaklanmasını öngörse de, dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya yaklaşan şirketin küresel gelirleri son bir yılda yüzde 30 artış gösterdi. 2021’de yönetimi devretmesine rağmen hâlâ önemli bir hisseye sahip olan Zhang’ın kişisel serveti de son yıl içinde yüzde 43 yükseldi.

SU KRALI İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Son üç yıl boyunca listenin zirvesinde yer alan şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring’in kurucusu Cong Şanşan, 47,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer buldu. Oğlunun ABD vatandaşı olması ve bir rakip su şirketinin patronunun ölümü sonrası yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle kamuoyunda suçlanma durumu, bu yıl Cong’un su işletmesinin gelirlerine ciddi bir darbe vurdu. 71 yaşındaki iş insanının serveti son bir yılda yüzde 24 azaldı. Cong, 2020 yılında Jack Ma’yı geride bırakarak ilk kez listenin zirvesine çıkmıştı.

WECHAT KURUCUSU ÜÇÜNCÜ SIRADA

Çin’in önde gelen internet ve teknoloji firmalarından biri olan Tencent’in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng, 44,4 milyar dolarlık servetiyle listede üçüncü sıradaki yerini aldı. WeChat uygulamasının kullanıcı sayısı 2023 yılı sonunda 1,3 milyarı aşma hedefindeyken, 53 yaşındaki Ma’nın serveti geçen yıla oranla yüzde 13 arttı.

LISTEDE 26 YILDA 18 İSİM TEPEYE ULAŞTI

Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede bu yıl 1094 kişi yer buldu. Ancak listedeki kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 12 oranında azaldı. Listedeki kişilerin toplam serveti 3 trilyon dolara ulaşırken, toplam servet ise yüzde 10 azaldı. Zhang Yiming, Hurun listesinin 26 yıllık tarihindeki en üst sıraya çıkan 18. kişi oldu. Hurun Enstitüsü başkanı ve raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, aynı dönem içerisinde ABD’de yalnızca 4 ismin en zengin unvanını kazandığını belirterek bunun, Çin ekonomisinin dinamik yapısına işaret ettiğini vurguladı. ABD’de 26 yılda bu unvanı kazananlar arasında Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk yer aldı.